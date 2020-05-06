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واعظ بالأزهر يوضح الفرق بين النبي والرسول

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:37 م
الدكتور فتحي السيد
الدكتور فتحي السيد محمود، موجه الوعظ بالأزهر الشريف
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فرح علاء الخولي

قال الدكتور فتحي السيد محمود، موجه الوعظ بالأزهر الشريف، إن الأنبياء والرسل هم أفضل البشر على الإطلاق وهم خيرة خلق لله سبحانه وتعالى، وأن هناك فرقا بين النبي والرسول ولكن ليس يعرفه الكثيرون.

وتابع الدكتور فتحي السيد محمود، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن الأنبياء هم كل انسان حر اختاره الله ليوحي إليه ما يريده عزة وجل من ألوان العلوم، والوحي هو طريق معينة يكلم الله بها أنبياءه اما عن طريق الملك او عن طريق الإلهام.


وأضاف أن الرسول هو الإنسان الحر الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لتبليغ دعوته وشرعه، فالاثنان مختارين من قبل الله سبحانه وتعالى، فالنبي يحمل رسالة ويبلغها أما النبي قد يحمل منهجًا ولكن لم يؤمر بتبليغه.

وأوضح أن الإسلام أمرنا أن نحب الرسول والأنبياء جميعًأ ونذكرهم على ألسنتنا كثيرًا، فنحن مأمورون في كتاب الله بحب الرسل والأنبياء، لأن الله اختارهم لإصلاح حياة البشر وهم أرأف بالناس من الناس.

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