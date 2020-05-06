حلويات رمضان .. طريقة عمل مهلبية قمر الدين كالمحلات

لا غنى عن حلويات رمضان، لذلك يجب صنعها في المنزل بطريقة صحية واليكم طريقة عمل مهلبية قمر الدين بطريقة سهلة وسريعة
مقادير طريقة عمل مهلبية قمر الدين
لفة قمر الدين
3/4 كوب سكر
5 ملعقة كبيرة نشا
8 كوب ماء
جوز هند
زبيب
فانيليا
طريقة تحضير مهلبية قمر الدين
- إنزعي غلاف قمر الدين وغطيه بالماء في وعاء للطهي، لمدة 15 دقيقة حتى يتفكك.
- إرفعي الوعاء على نار متوسطة، واتركيه يغلي مع التحريك حتى يذوب قمر الدين و لا يلتصق بقاع الإناء ثم أضيفي السكر وحركي ليذوب.
- ذوبي النشا في نصف كوب ماء بارد، ثم أضيفيه لخليط قمر الدين وحركي حتى يصبح قوام متماسك وابعديه عن النار.
أضيفي جوز الهند والزبيب والفانيليا وقلبيها، ليتداخل مع مهلبية قمر الدين.
- أسكبي المهلبية في كاسات وزينيها بالمكسرات واتركيها تبرد تمامًا، ضعيها بالثلاجة لحين التقديم.
مقادير طريقة عمل مهلبية قمر الدين
لفة قمر الدين
3/4 كوب سكر
5 ملعقة كبيرة نشا
8 كوب ماء
جوز هند
زبيب
فانيليا
طريقة تحضير مهلبية قمر الدين
- إنزعي غلاف قمر الدين وغطيه بالماء في وعاء للطهي، لمدة 15 دقيقة حتى يتفكك.
- إرفعي الوعاء على نار متوسطة، واتركيه يغلي مع التحريك حتى يذوب قمر الدين و لا يلتصق بقاع الإناء ثم أضيفي السكر وحركي ليذوب.
- ذوبي النشا في نصف كوب ماء بارد، ثم أضيفيه لخليط قمر الدين وحركي حتى يصبح قوام متماسك وابعديه عن النار.
أضيفي جوز الهند والزبيب والفانيليا وقلبيها، ليتداخل مع مهلبية قمر الدين.
- أسكبي المهلبية في كاسات وزينيها بالمكسرات واتركيها تبرد تمامًا، ضعيها بالثلاجة لحين التقديم.