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فيديوجراف .. أهم تصريحات وزير التعليم في البرلمان اليوم

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:56 م
عودة الدراسة
عودة الدراسة
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منار شعبان
شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، حضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وذلك في ضوء مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١. 

وتحدث وزير التربية والتعليم عن امتحانات الثانوية العامة، وموعد وخطة الوزارة لعقد امتحانات الدبلومات والثانوية الفنية، وشمل حديث الوزير الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لعقد الامتحانات في ظل انتشار فيروس كورونا.

ونستعرض المزيد من التفاصيل  اهم تصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي عن خطة الوزارة في اجراءات تعقيم لجان الثانوية العامة وأهم خطط سير العملية التعليمية العام القادم في ظل ازمة كورونا من خلال الفيديوجراف التالي.

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