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ديني

المقصود بكلمة اسرائيل في القرآن الكريم .. فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 05:53 م
المقصود بكلمة اسرائيل
المقصود بكلمة اسرائيل في القرآن الكريم
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محمود ضاحي
قال  الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن اسرائيل تعني التوجه إلى الله والسير في طريقه، وطريق الله محدود في الشريعة منذ آدم وإلى يوم القيامة.

وأضاف جمعة خلال برنامج مصر أرض الأنبياء على الفضائية الأولى أن طريق الله محدود في الشريعة كلها منذ آدم حتى يوم القيامة في الذكر والفكر، والتخلية والتحلية، أي تخلية القلب عن كل قبيح والتحلي بكل ما هو صحيح، وسمي سيدنا يعقوب بإسرائيل لكونه كان يسير في طريق الله، وسمي من بعده بني إسرائيل.

وأوضح أن سيدنا يعقوب، انجب 12 ولدا، وهم من كونوا بني إسرائيل فكل ولد من أولاده كون قبيله مستقلة، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى جعل لبني إسرائيل مكانة في التاريخ. 

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن يعقوب- عليه السلام-  جاء مصر من جهة الشرق عن طريق صان الحجر بالشرقية، فخرج يوسف- عليه السلام- وكان معه الملك لاستقبال أبيه.

وأضاف «جمعة» خلال برنامجه « مصر أرض الأنبياء» مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة مصر الأولى، أن ملك مصر بعث لسيدنا يعقوب وقومه 200 راحلة لنقلهم بناء على عددهم، وهنا قال لهم يوسف - عليه السلام-: «فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ»، ( سورة يوسف: الآية 99).

وتابع عضو هيئة كبار العلماء أن سيدنا يوسف - عليه السلام- أجلس أبويه على العرش عند وصولهما، ولما دخل عليه الرعية سجدوا له، لافتًا: سيدنا يوسف غاب عن أبيه بما لا يقل عن 35 سنة.


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