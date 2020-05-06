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أخبار العالم

ترامب: أزمة كورونا أسوأ من هجمات 11 سبتمبر ومعركة بير هارير

الأربعاء 06/مايو/2020 - 08:03 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن أزمة فيروس كورونا المستجد أسوأ من معركة بيرل هاربر في الحرب العالمية الثانية، وهجمات 11 سبتمبر 2001. 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن تراجعه عن قراره بشأن إلغاء خلية أزمة كورونا في البيت الأبيض وإنهاء عملها.

وغرد عبر تويتر قائلًا: إن الخلية ستواصل العمل إلى أجل غير مسمى، وستحول تركيزها إلى "السلامة وفتح لدنا مرة أخرى".

وأشاد ترامب بنجاح إدارته في شراء معدات الحماية الشخصية والاختبار، على الرغم من أن العديد من الخبراء يقولون إنه لا يوجد ما يكفي من الاختبارات المتاحة.

وقال أيضا أنه يمكن إضافة أو طرح أعضاء من فرقة العمل "حسب ما تقتضيه الحاجة" وسوف "يركزون أيضا على اللقاحات والعلاجات".

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