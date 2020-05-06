طريقة عمل صينية بطاطس بالرقبة الضاني.. فيديو

نقدم لكم طريقة عمل صينية بطاطس بالرقبة الضاني بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.





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مقادير صينية بطاطس بالرقبة الضاني

رقبة ضاني

بطاطس

بصل

طماطم

ثوم

صلصة طماطم

ملح – فلفل

زيت كرفس كرات أبيض فلفل حار





طريقة عمل صينية بطاطس بالرقبة الضاني

* في طاسة على النار ضعي بصل وثوم وكرفس وكرات واضيفي قطع الرقبة ثم اضيفي الطماطم والصلصة

* في طاسة اخرى قلبي البطاطس في قليل من الزيت بعد تقطيعها شرائح واضيفي اليها زعتر طازج وفلفل حار