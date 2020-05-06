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طريقة عمل صينية بطاطس بالرقبة الضاني.. فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:34 م
اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل  صينية بطاطس بالرقبة الضاني بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير صينية بطاطس بالرقبة الضاني
رقبة ضاني 
بطاطس 
بصل 
طماطم 
ثوم 
صلصة طماطم 
ملح – فلفل 
زيت 
كرفس 
كرات أبيض 
فلفل حار 

طريقة عمل صينية بطاطس بالرقبة الضاني
* في طاسة على النار ضعي بصل وثوم وكرفس وكرات واضيفي قطع الرقبة ثم اضيفي الطماطم والصلصة
* في طاسة اخرى قلبي البطاطس في قليل من الزيت بعد تقطيعها شرائح واضيفي اليها زعتر طازج وفلفل حار
* اضيفي اللحم مع البطاطس في طاجن وضعيها في الفرن حتى تنضج.
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