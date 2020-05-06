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منوعات

عصابة المخدرات إل تشابو تطارد مخترقي حظر كورونا بالمكسيك.. فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 09:10 م
ابناء إمبراطور المخدرات
ابناء إمبراطور المخدرات المكسيكي إل تشابو
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أماني إبراهيم
فرض أبناء تاجر المخدرات الشهير (إل تشابو)، حظر التجول في المناطق التي تخضع لسيطرتهم ونفوذهم في المكسيك، ضد أي شخص لا يلتزم منزله في أوقات الحظر، بسبب المخاوف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد هدد الأبناء المعروفون باسم "لوس تشابيتوس" أو "تشابوس الصغير"، بفرض عقوبات على أي شخص لا يلتزم بحظر التجول في الساعة العاشرة مساءً، وقد أرسلوا أتباعهم لتعذيب أي شخص يخالف ذلك.

نشر إيفان أرشيفالدو جوزمان ورجال خيسوس ألفريدو مقاطع فيديو لأنفسهم وهم يقومون بدوريات في الشوارع في السيارات ، والتي تم بعد ذلك مشاركتها عبر الإنترنت من قبل المكسيكيين.

ويقوم أفراد منظمة "الكارتال" بالتجوال في شوارع كولياكان لتحذير السكان من الخروج من منازلهم خلال جائحة (كوفيد -19).


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