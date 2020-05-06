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أخبار العالم

فيديو ساخر لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الكنيست

الأربعاء 06/مايو/2020 - 09:04 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
نشرت وكالة الانباء الفرنسية شريط فيديو مضحك لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وهو يناقش الحكومة الإنتقالية.

وظهر نتنياهو، أثناء مناقشة الحكومة الجديدة في الكنيست، وهو يرتدي كمامة لا تغطي اي شئ من وجهه، ما اثار سخرية . 

و أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل إلى 239 حالة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أن عدد الحالات المؤكدة المصابة بالفيروس وصلت إلى 16314، وذلك بعد تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ساعات الليلة الماضية.
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