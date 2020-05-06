وفيات كورونا حول العالم تتخطى 260 ألف شخص

قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية في بيان عاجل، منذ قليل، إن عدد الوفيات بفيروس كورونا على مستوى العالم تخطى 260 ألفًا.





وتعد الولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير الدولة الأكثر تضررا في العالم من جرّاء وباء كوفيد-19، سواء من حيث عدد الإصابات أو الوفيات إذ سجلت لوحدها حوالي 1.2 مليون مصاب وهو أكثر من ثلث الإصابات المعلن عنها في العالم بأسره وأكثر من ربع الوفيات المسجلة في العالم.





وفي وقت سابق، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من احتمال العودة إلى فرض إجراءات العزل العام إذا لم تُدر الدول، التي تخرج من قيود فيروس كورونا، عملية الانتقال بعناية فائقة ونهج تدريجي.



