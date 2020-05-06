مبادرة حماية توزع حقائب الوقاية من فيروس كورونا على دور الأيتام والمسنين فى ١٣ محافظة

ن جحت مؤسسة صناع الخير للتنمية والمصرية للإتصالات فى توزيع حقائق الوقاية من فيروس كورونا على دور الأيتام والمسنين وذوى الإعاقة بمحافظات الجيزة، وكفر الشيخ، وجنوب سيناء ضمن فعاليات مبادرة حماية التى أطلقتها صناع الخير تحت رعاية مجلس الوزراء وبإشراف نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى لدعم غير القادرين في مواجهة مخاطر فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور محمد عبد الجليل مدير إدارة المشروعات بمؤسسة صناع الخير للتنمية، أنه تم توزيع حقائب للوقاية من فيروس كورونا على دور الأيتام والمسنين بمحافظات الجيزه، وكفر الشيخ، وجنوب سيناء، بواقع ٤٣ دار لرعاية الأيتام والمسنين، تنفيذا لأهداف مبادرة حماية فى تقديم كافة الدعم، والخدمات للشرائح الأكثر تضررا من فيروس كورونا.

وأشار المهندس عادل حامد المدير التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أنجاراستكمال توزيع حقائب الوقاية من فيروس كورونا بمحافظات البحيرة، القليوبية، المنوفية، والاسكندرية،المنيا، اسيوط، سوهاج، البحر الأحمر، شمال سيناء، القاهرة، مشيرا إلى أن المصرية للأتصالات أعلنت أنها سوف تدعم مبادرة حمايةالتى أطلقتها صناع الخير ب ٥٠٠ حقيبة للوقاية من فيروس كورونا تشمل مطهرات وكمامات وقفازات ومواد اخرى للوقاية