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محافظات

تشغيل بوابات تعقيم السيارات بمدخل مدينة بلاط بالوادى الجديد

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:31 م
تشغيل بوابات تعقيم
تشغيل بوابات تعقيم السيارات
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منصور ابوالعلمين

أعلنت محافظة الوادى الجديد عن تشغيل بوابة تعقيم السيارات بمركز بلاط لتعقيم الوافدين من خارج المركز حيث تابع الدكتور نبيل حنفى رئيس مركز بلاط أعمال التشغيل تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، كما جرى الانتهاء من تعقيم وتطهير منازل وشوارع المصابين والمخالطين بقريتي بدخلو والراشدة بمركز الداخلة وذلك بعد ظهور حالات إيجابية بها .

 

وكانت محافظة الوادي الجديد، عقمت، 12 منشأة عامة في 3 مراكز إدارية ضمن خطة تطهير المنشأت العامة والحكومية للوقاية من فيروس كورنا المستجد "كوفيد ـ 19" ضمن الخطة الشاملة التي أقرتها الدولة والتي تشمل اتخاذ كل التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس المستجد.

 

وأوضح محافظ الوادي الجديد،في بيان له،أنه جرى تطهير 12 منشأة في 3 مراكز إدارية وقراها، بواقع 3 في مركز الفرافرة، و5 في مركز باريس، و4في مركز الداخلة بإجمالي 12 منشأة.

 

وأضاف الزملوط، أن المحافظة تتولي تنفيذ خطة شاملة منذ بدء ظهور الفيروس بداية من تشكيل لجنة لإدارة الأزمة بالمحافظة واستمرار عمل غرفة العمليات لمتابعة أخر المستجدات حول الفيروس المستجد، بالإضافة إلى تلقى شكاوى المواطنين ووضع خطة لتطهير جميع الأحياء والمنشآت والمؤسسات والحدائق والأسواق.

 

ولفت الي أنه تم توفير كل الدعم للأحياء لتكثيف أعمال النظافة والتطهير، والعمل المتواصل ليلًا ونهارًا للحد من انتشار فيروس "كورونا"، مناشدًا المواطنين بضرورة الوعي والالتزام بكل الإرشادات والتعليمات التي أقرتها الجهات المعنية لتخطى هذه المرحلة الحرجة، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف لإضعاف عزيمة المواطنين وزعزعة أمان واستقرار الوطن.

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تشغيل بوابات تعقيم السيارات بمدخل مدينة بلاط بالوادى الجديد
تشغيل بوابات تعقيم السيارات بمدخل مدينة بلاط بالوادى الجديد
تشغيل بوابات تعقيم السيارات بمدخل مدينة بلاط بالوادى الجديد
تشغيل بوابات تعقيم السيارات بمدخل مدينة بلاط بالوادى الجديد
تشغيل بوابات تعقيم السيارات بمدخل مدينة بلاط بالوادى الجديد
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