750 جنيها منحة للعاملين بجامعة بنها بمناسبة قرب حلول عيد الفطر

وافق الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها،على صرف مكافأة 750 جنيهًا للعاملين بالجامعة، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.





وقالت سامية عبدالحميد أمين عام الجامعة، إنه جار الانتهاء من جميع إجراءات صرف المنحة لجميع العاملين بوظائف الكادر العام بإدارة الجامعة وكلياتها، على أن يُجرى تدبيرها من الموارد الذاتية للجامعة.





وأكدت عبدالحميد حرص إدارة الجامعة على دعم العاملين وصرف المنح في المناسبات المختلفة طوال العام.





وكان الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، قد تسلم شهادة الجودة والاعتماد آيزو 9001 - 2015 من مؤسسة AGA التابعة لشركة سوكوتيك الانجليزية الفرنسية وبعد اعتمادها وتسجيلها في هيئة UKAS بانجلترا.





وبحسب بيان، الأربعاء، سلّم الشهادة الدكتور عبد القادر عبد الكريم، منسق عام الجودة الادارية بالجامعة، بحضور سامية عبد الحميد، أمين عام الجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة للشئون الإدارية.