المسماري يكشف تفاصيل هجوم مليشيات أردوغان على قاعدة الوطية





قال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، إن المليشيات الموالية لتركيا والتابعة لما تسمى حكومة الوفاق، نفذت هجومًا عنيفًا على قاعدة الوطية العسكرية.





وأضاف المسماري: "8 من قوات الجيش الوطني الليبي استشهدوا خلال تصديهم لهجمات لميليشيات طرابلس".





وتابع: "القوات المسلحة قتلت العشرات من الإرهابيين ودمرت الكثير من المدرعات في عملية صد ناجحة لهجوم المليشيات".





وأكد اللواء المسماري أن القوات المسلحة الليبية مستمرة في حربها على الإرهاب، مؤكدًا أن عملية تطهير العاصمة طرابلس من المليشيات الإرهابية باتت قريبة.











