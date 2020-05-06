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محافظات

محافظ كفر الشيخ يشيد بالتزام الأهالي بتنفيذ قرار الحظر.. صور

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:47 م
صدى البلد
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محمود زيدان
أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، مساء اليوم الأربعاء، التزام الأهالي بمراكز ومدن المحافظة والأجهزة التنفيذية والأمنية بقرار حظر التجوال لليوم الثالث والأربعين على التوالي، ضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويأتي تطبيق قرار الحظر، ابتداءً من الساعة الـ 9 مساءً حتى الساعة الـ 6 صباحًا، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

أكد محافظ كفرالشيخ، علي وعي الأهالي والتزامهم بالتعليمات الوقائية، وتواجد الدوريات الأمنية بشوارع المحافظة للتأكد من مدي التزام المواطنين التام بقانون الحظر.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على تطبيق قرار الحظر بكل حزم وفقًا للتعليمات التى وضعتها الحكومة المصرية، حرصًا على صالح المواطنين وأسرهم وأبنائهم.
محافظ كفر الشيخ يشيد بالتزام الأهالي بتنفيذ قرار الحظر.. صور
محافظ كفر الشيخ يشيد بالتزام الأهالي بتنفيذ قرار الحظر.. صور
محافظ كفر الشيخ يشيد بالتزام الأهالي بتنفيذ قرار الحظر.. صور
محافظ كفر الشيخ يشيد بالتزام الأهالي بتنفيذ قرار الحظر.. صور
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