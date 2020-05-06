وزير التعليم يعلن موعد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.. فيديو

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن موعد إمتحانات الثانوية العامة والدبلوم الفني، مؤكدا أن إمتحانات الثانوية العامة في موعدها 7 يونية طبقا للجدول المعلن دون اي تغيير نهائيا وتم حسم الأمر.





وأكد «شوقي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» على الفضائية المصرية، أن تقسيم حضور الطلاب على أيام الأسبوع مجرد فكرة للنقاش، موضحا أن تقديم المحتوى التعليمي عبر الإنترنت جزء من نجاح المنظومة التعليمية الجديدة.





وأوضح وزير التربية والتعليم،أنه سيتم في مجلس الوزراء غدا الخميس بحث الموضوع في حضور جميع الوزارات المختصة وسيتم إتخاذ قرار جماعي، مشيرا إلى أن مجموع الثانوية العامة والتعليم الفني يأخذ 5525 لجنة وهو رقم ضعف اي سنة عادية.









وأشار إلى أن سيكون في اللجنة الواحدة حوالي 14 طالبا أو أقل بالإضافة الى الإجراءات الوقائية قبل الدخول في اللجان منها جهاز كاشف للحرارة وتوسيع المسافات بين الطلاب و تعقيم الاحذية وجونتيات ومطهرات وتعقيم للمباني في جميع المدارس .





ولفت إلى أن تكلفة التعقيم الخاصة بالامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية والمصححين والكنترول مليار جنيه لعقد الامتحان بالضوابط الصحية الكاملة فضلا عن مليار و300 جنيه كل عام.