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إلغاء مجانية التعليم.. طارق شوقي يرد.. فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 11:11 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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محمود محسن
أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم أنه أصبح هناك تدهور كبير فى مضمون التعليم، كون البعض أراد التعليم دون الحصول على المهارة، وهذا خطأ.

وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية أن الوزارة لا تفكر فى المساس بمجانية التعليم، حتى لا يروج أحد ذلك.

وتابع وزير التربية والتعليم أن ميزانية التعليم فى عام 2020/2012"، تصل لـ 109 مليار جنيه مؤكدا انه نريد أن يصل الدعم الذى تقدمه الدولة إلى مستحقيه.

وأشار الدكتور طارق شوقي الوزارة تقدم التعليم وتحرص على أن يحصل المتعلم على مهارة التعليم وتختبر ذلك من خلال الأمتحانات، أو الأبحاث التي ألزمنا بها التلاميذ خلال الفترة الأخيرة.

وقال وزير التربية والتعليم أنه سيكون هناك نماذج مبهرة من ضمن 15 مليون بحث سيقدمها التلاميذ،ولكن فى المقابل البعض ذهب إلى شراء أبحاث جاهزة ويقوم بذلك أوليا الأمور.
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