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تعليم

وزير التعليم: دخول طلاب أولى و2 ثانوي على رابط حضور الامتحانات "اختياريًا"

الأربعاء 06/مايو/2020 - 11:08 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن دخول طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي على رابط تسجيل حضور وشكاوى الامتحانات الالكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم، "اختياري" لمن يريد "تسجيل شكوي".

وقال وزير التربية والتعليم : إن الدخول على هذا الرابط لاعلاقة له بتأكيد تسليم الامتحان الالكتروني من عدمه.


وأضاف وزير التربية والتعليم : كل من أدى الامتحان الالكتروني وسلم النتائج ليس عنده أي مشكلة من أي نوع.

وكان عدد من طلاب الصف الاول الثانوي قد شكوا اليوم الاربعاء من عدم تمكنهم من الدخول على رابط تسجيل الحضور والشكاوى بعد امتحان الجغرافيا ، نظرا لتعطل الرابط ، وهو الامر الذي أثار تساؤل وقلق الطلاب واولياء الامور حول عدم وجود اي ضرر على الطالب الذي لم يسجل دخول على هذا الرابط اليوم.


وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد أعلنت أنه يمكن لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تسجيل حضور الاختبار يوميًا وتسجيل شكوى أثنـــاء الاختبار، من خلال الضغط هنا 

وقالت وزارة التربية والتعليم ، أن هذه الامكانية متاحة على هذا الرابط من خلال  اتباع الخطوات التالية : 

- حدد نوع الخدمة (تسجيل حضور اختبار اليوم  ، أو تقديم شكوى أثناء الاختبار )
- حدد الصف ( الصف الأول الثانوي ، أو الصف الثاني الثانوي )
- ادخل اسم المستخدم الخاص بالاختبار (كود الطالب)
- ادخل كلمة السر الخاصة بالاختبار 
- اضغط تسجيل دخول
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