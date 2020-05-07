النمنم: أثبت لـ يوسف القرضاوي أنه يكفر الناس بكتاب من كتبه.. فيديو

قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق،أنه لم يكن مرحبا بإجراء حوار مع يوسف القرضاوى عام 2001، بعد دعوة الأستاذ مكرم محمد أحمد له آنذاك.

وأكد "النمنم" خلال استضافته ببرنامج "رأى عام" المذاع عبر فضائية "تن"، تقديم الإعلامى عمرو عبد الحميد، أثناء إجراء الحوار أثرت مشكلة مع القرضاوى بعد إنكاره أنه لا يقوم بتكفير الناس.





وأوضح وزير الثقافة السابق، أثبت للقرضاوى خلال الحوار أنه يقوم بتكفير الناس، والدليل كتاب من كتبه أحضرته معي للحوار.

قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، إن بعض الصحف القومية ، كتبت مقالات تمجيد فى سيد قطب بعد أحداث يناير.

وأكد وزير الثقافة السابق، أن أفكار سيد قطب متطرفة وهي إعادة صياغة لأفكار أبو الأعلى المودودي، مؤكدًا أنه كان أبرز أعضاء المحفل الماسوني المصري.