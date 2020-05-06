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يمن الحماقى: نحتاج تطبيق قوانين صارمة لمواجهة أزمة كورونا..فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 11:57 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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اسراء صبري
قالت يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إنه منذ بداية أزمة كورونا ونحن نعمل علي تحقيق التوازن مابين البعد الاقتصادي، ومابين اخذ الاحتياطات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وأضافت يمن الحماقي، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج" التاسعة" المذاع علي قناة "الأولي المصرية"، أن مايحدث حاليا يحتاج إلي إعادة تخطيط، متابعة: هناك العديد من الدول استطاعت أن تتحكم فى المرض، نتيجة إلي سيادة القانون والسيطرة علي عملية نقل العدوى.


وأشارت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إلي أن الشعب تعامل مع حظر التجول بطريقة خاطئة، فهناك من قام بعمل مائدة افطار جماعية، معقبة: اين دور المجتمع المدني من هذا.

ولفتت إلي ضرورة تطبيق و فرض قانون صارم، متابعة: لابد من تطبيق قوانين صارمة، لأن لا يمكن الاعتماد علي وعي المواطن المصري.

وأوضحت النتائج الحالية تشير إلي استحالة الاعتماد علي وعي المواطن في ظل خطر فيروس كورونا.

وتابعت: الإجراءات الصارمة يجب أن تنفذ وتطبق وهنا يأتى دور المجتمع المدني، وذلك لتقديم العون للحكومة، حتى نطبق القانون. 
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