محافظ شمال سيناء: التنمية هي من تأتي بالأمن.. والمياه تكفى لزراعة مليون فدان.. فيديو

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن التنمية هي من تأتي بالأمن والرئيس السيسى يولى أهمية كبيرة لتنمية سيناء.





وأضاف محافظ شمال سيناء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسى أن المواطن فى الماضي كان يعانى من الحصول على المياه لأن حفر البئر كان يتكلف الملايين من أجل الحصول على مياه.





وأوضح محافظ شمال سيناء، أن المياه أصبحت الآن متوفرة ولا أحد يعانى من الحصول على المياه، مؤكدًا المياه متوفرة فى ترعة السلام ومحطة معالجة بحر البقر لتنمية سيناء.





ولفت، إلى أن المياه تكفى لزراعة مليون فدان، وهناك لجان من كبار وزارة الزراعة يعملون ويحللون فى التربة ومستمرين ليوم 22 -5 دراسة التربة.





وأوضح أن اللجان تعمل فى سيناء بالكامل، ونحن فى عهد جديد لأهالى شمال سيناء أنه خلال شهرين بعد 22 -5 سيكون هناك تحديد أنواع الزراعات التى تتم فى سيناء، وسلة الغذاء الرئيسية لمصر بالكامل.





وأشار محافظ شمال سيناء، إلى ووجه المحافظ دعوة لبرنامج على مسئوليتى لمتابعة نشاط الحصاد للقمح والشعير الذى تم فى العالم الماضي.