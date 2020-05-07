ياسمين رئيس تغني لـ شيرين عبد الوهاب.. فيديو

شاركت الفنانة ياسمين رئيس بفيديوهات جديدة لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام وظهرت فيها وهى تغني للفنانة شيرين عبد الوهاب.





يذكر أن ياسمين رئيس كانت إحدى ضحايا رامز جلال في برنامجه "رامز مجنون رسمى".





وقررت نقابة الإعلاميين في بيان لها منع ظهور رامز جلال على أي وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين توفيق أوضاعه القانونية.





قالت النقابة في بيان لها: "بالإشارة إلى ما ورد بتقرير المرصد الخاص بنقابة الإعلاميين بشأن الخروقات والتى ينتهجها برنامج رامز مجنون رسمى لمقدمه رامز جلال على قناة إم بى سى مصر وبالإشارة إلى ما ورد ببيان مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ضد البرنامج سالف الذكر".