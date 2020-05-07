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مرأة

أخطاء كارثية على السحور تضر الكلى ..فيديو

الخميس 07/مايو/2020 - 03:21 ص
السحور
السحور
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لمياء الياسين
كوارث صحية عديدة يفعلها كثيرون على مائدة  السحور تؤدي إلى زيادة شعورك بالعطش والإرهاق أثناء ساعات الصيام، إليك أبرزها تقدمها  خبيرة التغذية الصحية هبة أنور لـ"صدى البلد":

1- الكافيين..

تناول الكافيين على مائدة السحور يسبب الأرق ويدر البول فيتخلص الجسم من الماء.

2- الحلويات
تناول الحلويات على السحور يحرق السكريات، فتنخفض نسبة السكر في الدم ويزيد الشعور بالجوع والعطش

3- المخللات
تحتوي على نسبة عالية من الأملاح فتزيد الشعور بالعطش.

4- اللحوم
صعبة الهضم وتخلص الجسم من كمية كبيرة من الماء في البول خاصة إذا كانت مطهية بكم كبير من البهارات مما يشعرنا بالعطش.

5- المشروبات الغازية
تحتوي على الكربون الذي يتسبب في الشعور بالامتلاء وانتفاخ المعدة.

6- الإسراف في المنبهات

يحرمك من النوم الجيد عقب السحور.


السلطة على السحور

عن أبرز طبق لتناوله على مائدة السحور هو طبق السلطة  فهو غني بالألياف التى تمنحك الشبع طول اليوم، إضافة إلى غناه بالفيتامينات مثل A، B، D، وC التى تساعد على رفع المناعة وضبط السكر في الدم فهى فقيرة فى السعرات الحرارية ما يجعله من أهم الأطباق التي تساعد على ضبط السكر.

ولفتت إلى ضرورة الإكثار من تناول الخضروات والفواكه التي تتمتع بقدر كبير من السوائل مثل الكركدية والتمر هندي والخروب لارتفاع قيمتها الغذائية .

أكدت على ضرورة تناول كميات كبيرة من الماء خلال السحور، لأن ذلك يتسبب في صباح اليوم التالي من الصيام عدم قدرة على بذل الجهد وآلام المعدة والعطش.

فى الروابط التالية إليك أبرز الأخطاء على مائدة السحور تقدمها خبيرة التغذية الصحية هبة أنور لـ"صدى البلد":
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