AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك يكشف أسباب التراجع عن ضم محمد فاروق نجم بيراميدز

الخميس 07/مايو/2020 - 01:48 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
Advertisements
القسم الرياضي
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن أسباب الابتعاد عن إتمام صفقة التعاقد مع محمد فاروق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز.


وأضاف المصدر، أن السبب لم يكن فقط رفض مسئولي بيراميدز في التفريط في اللاعب بل بسبب رغبتهم في التعاقد مع أحمد السيد زيزو، لاعب الزمالك؛ ليحل محل "فاروق"، وهو الأمر الذي قُوبل بالرفض من جانب مجلس إدارة القلعة البيضاء.


وأشار المصدر إلى أن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك لم يوافق على صفقة "فاروق"، كما أن رغبة اللاعب كانت تتمثل في البقاء مع بيراميدز في ظل استقرار الفريق على المستوى الفني والإداري حاليا. 


ويبحث نادي الزمالك عن التعاقد مع أكثر من لاعب في بيراميدز أثناء فترة الميركاتو الصيفي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرتضى منصور يكشف آخر تطورات التعاقد مع نجم بيراميدز .. فيديو

محمد فاروق: أحمد رفعت تلقى عرضا من بيراميدز ..فيديو

الزمالك يكشف عن موقفه من ضم نجم بيراميدز

أخبار نادي الزمالك.. النقاز يرفض لفظ الهارب.. كارتيرون يكشف موقفه من التجديد للنادي

الزمالك يسعى لضم محمد فاروق من بيراميدز.. تفاصيل

الزمالك يكشف حقيقة مفاوضات ضم عمر جابر والصفقة التبادلية مع بيراميدز

ترشيحاتنا

علاقة رومانسية.. رضوى الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

أحمد موسى يشكر وزارة الداخلية بعد القبض على القائمين على الإفطار الجماعي في بولاق الدكرور ..فيديو

الحكومة: استمرار غلق المقاهي والملاهي والسينما خلال رمضان ..شاهد

أغرب رد فعل .. مايا دياب تغضب وتغادر الأستوديو مؤقتا بعد خسارتها أمام السقا| فيديو

أخبار الفن.. الموت يفجع عمرو دياب.. إيناس الدغيدي مذيعة جريئة ومثيرة للجدل

انتقال وليد أزارو إلى الزمالك في الصيف.. مصدر يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بريطاني يعرض منزله للبيع بـ 40 جنيها فقط بدلا من 8 ملايين.. تفاصيل

بالتايجر والشراشيب.. يسرا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بحركة ذكية.. قطة ضالة تجبر امرأة على شراء الطعام لها | شاهد