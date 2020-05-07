الزمالك يكشف أسباب التراجع عن ضم محمد فاروق نجم بيراميدز

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن أسباب الابتعاد عن إتمام صفقة التعاقد مع محمد فاروق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز.
وأضاف المصدر، أن السبب لم يكن فقط رفض مسئولي بيراميدز في التفريط في اللاعب بل بسبب رغبتهم في التعاقد مع أحمد السيد زيزو، لاعب الزمالك؛ ليحل محل "فاروق"، وهو الأمر الذي قُوبل بالرفض من جانب مجلس إدارة القلعة البيضاء.
وأشار المصدر إلى أن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك لم يوافق على صفقة "فاروق"، كما أن رغبة اللاعب كانت تتمثل في البقاء مع بيراميدز في ظل استقرار الفريق على المستوى الفني والإداري حاليا.
ويبحث نادي الزمالك عن التعاقد مع أكثر من لاعب في بيراميدز أثناء فترة الميركاتو الصيفي.