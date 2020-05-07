مها نصار: مسلسل الفتوة يتناسب مع شهر رمضان

تابعت "أعتقد أن المسلسل ككل تركيبة مختلفة تماما من حيث طبيعة الشخصيات، وزمانه الذى يعود بنا إلى عصر الفتوات، ولنا فترة كبيرة لم نرَها على شاشة السينما أو التليفزيون".



