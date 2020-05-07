مها نصار: مسلسل الفتوة يتناسب مع شهر رمضان

قالت الفنانة مها نصار إنها لم تقلق من تقديم نوعية مثل مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال في شهر رمضان والذي حقق نجاحا جماهيريا.
وأضافت الفنانة مها نصار، في تصريح لـ"صدى البلد"، لم أشعر بالقلق لأسباب كثيرة أبرزها براعة الكاتب هانى سرحان، إضافة إلى المخرج المتميز حسين المنباوى.
تابعت "أعتقد أن المسلسل ككل تركيبة مختلفة تماما من حيث طبيعة الشخصيات، وزمانه الذى يعود بنا إلى عصر الفتوات، ولنا فترة كبيرة لم نرَها على شاشة السينما أو التليفزيون".
الفتوة بطولة ياسر جلال، أحمد خليل، رياض الخولى ونجلاء بدر، ومى عمر، وعدد كبير من النجوم وتدور أحداثه فى حى "الجمالية" بالقاهرة، قبل 150 سنة من الآن.
ويناقش قضايا مختلفة فى القاهرة خلال القرن التاسع عشر ويكشف دور "الفتوات" فى المجتمع المصري قديمًا.