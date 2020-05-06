مها نصار: الاختيار جعل الجمهور يفرق بين الوطنى والخائن

وأوضحت في تصريح لـ"صدى البلد": سعيدة بالمشاركة في العمل مع كوكبة كبيرة من النجوم، على رأسهم أمير كرارة، والتأليف للكاتب الرائع باهر دويدار، والإخراج للمتميز والمختلف بيتر ميمى.





وأشارت أن مسلسل "الاختيار" عمل قوى، وكبير، ومهم، حيث استطاع الجمهور أن يعرف مَن الوطنى ومَن الخائن، فى الحياة التى تحمل اسم "الاختيار" بين الخير والشر، الحب والعداء.