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فن

مها نصار: الاختيار جعل الجمهور يفرق بين الوطنى والخائن

الأربعاء 06/مايو/2020 - 11:00 م
شيرى نبيل
كشفت الفنانة مها نصار عن كواليس من مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة الذي يعرض وحقق نجاح جماهيريا .

وأوضحت في تصريح لـ"صدى البلد": سعيدة بالمشاركة  في العمل مع كوكبة كبيرة من النجوم، على رأسهم أمير كرارة، والتأليف للكاتب الرائع باهر دويدار، والإخراج للمتميز والمختلف بيتر ميمى.

وأشارت أن مسلسل "الاختيار" عمل قوى، وكبير، ومهم، حيث استطاع الجمهور أن يعرف مَن الوطنى ومَن الخائن، فى الحياة التى تحمل اسم "الاختيار" بين الخير والشر، الحب  والعداء.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.
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