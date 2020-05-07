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فن

نور تشارك متابعيها بمشهد من مسلسل البرنس ..فيديو

الخميس 07/مايو/2020 - 06:04 ص
نور
نور
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اسماء الحسيني
نشرت الفنان نور مشهدا جديدا من مسلسل "البرنس" على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".


وعلقت على المشهد "انت تانى يا فتحى #البرنس #رمضان كريم #رمضان ٢٠٢٠".


يذكر أن مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، بجانب كل من نور اللبنانية، وروجينا، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبدالعزيز، وعبدالعزيز مخيون، وريم سامى وسلوى عثمان، ومحمد علاء، وصفاء الطوخى، ومحمد حاتم، ورحاب الجمل، وحازم إيهاب، وأحمد داش، والمسلسل تأليف وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة سينرجى.


تدور أحداث مسلسل البرنس، في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل ‏سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 ‏وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" ‏أحمد فهيم. 


يعد العمل عودة جديدة للفنانة نور وذلك بعد غياب عامين حيث كان اخر اعمالها مسلسل "رحيم" مع ياسر جلال والذى عرض منذ عامين. 
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