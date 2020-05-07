الحكومة: عدم تغيير مواعيد الحظر حتى نهاية رمضان على الأرجح.. شاهد

كشف المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حقيقي تغير مواعيد حظر الحركة والإجراءات الاحترازية بداية من غدا الخميس.

وأكد سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء أمس الأربعاء، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي سيعلن قراره باكر غدا الخميس.

وأضاف المستشار، أنه مقرر غدا عقد اجتماع للوزراء عن طريقة تقنية الفيديو كونفيرس، والقول الفصل في هذا الأمر سيعلن رئيس الوزراء باكر.





وتابع المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه لا أعتقد أن سيكون هناك تغير كبير في ساعات الحظر ومتوقع أن نستمر على هذا الشكل المطبق حاليا حتى نهاية شهر رمضان.