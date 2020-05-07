أهم الأخبار| قرارات جديدة بشأن الحظر خلال ساعات.. تفاصيل يوم ساخن لـ وزير التعليم.. الموت يفجع عمرو دياب

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري، عددا من الموضوعات والأخبار الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي:
يعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء غدا الخميس قرارات جديدة بشأن فيروس كورونا، وذلك خلال مؤتمر صحفي يعرض في بث مباشر" اقرأ المزيد " .
حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم العديد من الملفات الشائكة الخاصة بالدراسة ومصير الامتحانات خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم وذلك في ضوء مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ " اقرأ المزيد ".
غيب الموت مساء اليوم رئيفة النورى، جدة أولاد النجم عمرو دياب وحماته، ووالدة زينة عاشور " اقرأ المزيد ".
يترقب مسئولو نادي الزمالك موقف الدولى المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى المعار للإتفاق السعودي مع المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة" اقرأ المزيد " .
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن أزمة فيروس كورونا المستجد أسوأ من معركة بيرل هاربر في الحرب العالمية الثانية، وهجمات 11 سبتمبر 2001 " اقرأ المزيد ".
قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إن تقليص الأسبوع الدراسي لمدة يومين فقط مقابل مد ساعات الدراسة للخامسة مساء لا يزال مقترحا ولم يعرض علينا، ولابد من عرضه على لجنة التعليم بالبرلمان على الرغم من انه الية تنفيذية وليس مشروع قانون" اقرأ المزيد " .
نجح باحثون إيطاليون في اكتشاف "أول لقاح في العالم" يمكنه تحجيم فيروس كورونا المستجد وإيقاف انتشاره داخل الخلايا البشرية، بعد تجارب معملية حققت نتائج سارة على الفئران " اقرأ المزيد " .