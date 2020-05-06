مصير الثانوية العامة وموقف الدراسة.. تفاصيل يوم ساخن لـ وزير التعليم تحت قبة البرلمان

حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم العديد من الملفات الشائكة الخاصة بالدراسة ومصير الامتحانات خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم وذلك في ضوء مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١.





وتحدث وزير التربية والتعليم عن امتحانات الثانوية العامة، وموعد وخطة الوزارة لعقد امتحانات الدبلومات والثانوية الفنية، وشمل حديث الوزير الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لعقد الامتحانات في ظل انتشار فيروس كورونا.





كما تطرق وزير التربية والتعليم في حديثه إلى استعدادات الوزارة لشكل المنظومة التعليمية في العام الجديد، وكيف ستتم مجابهة فيروس كورونا، مع مراعاة سير العملية التعليمية بانتظام.





ويستعرض "صدى البلد" أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، من البرلمان، اليوم:





- ندرس فكرة أن يكون الأسبوع الدراسي علي سبيل المثال لمدة يومين فقط مقابل أن يمتد حتي الساعة الخامسة مساء والاستعانة بالتعليم أون لاين خلال باقي أيام الأسبوع.





- سيتم تركيب 5000 بوابة تعقيم على لجان امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية





- تكلفة تأمين امتحانات الثانوية العامة 2020 بكل تجهيزات تطهير وتعقيم اللجان تقدر بنحو950 مليون جنيه في 20 يوما





- كافة لجان الثانوية العامة ستكون فى مقرات تابعة للتربية والتعليم و لن تكون فى مراكز الشباب أو أى أماكن تتبع وزارات او هيئات أو جهات أخرى، وذلك لأسباب تتعلق بالتأمين ضد الغش والتسريب





- الدولة وضعت عدد من الضوابط الجادة التى تضمن الحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين والمُراقبين وكل من يُشارك فى امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية .. حيث تقرر أن يكون عدد الطلاب فى كل لجنة لن يتجاوز الـ14 طالبا، كما تقرر زيادة عدد اللجان بنسبة 60% لتصل إلى 5000 لجنة على مستوى الجمهورية.





- خطة الدولة لإجراء امتحانات شهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية ، من المُقرر أن تتم مناقشتها فى اجتماع مجلس الوزراء غدا الخميس ... على أن يتم إعلانها للمواطنين يوم 15 مايو الجارى





- الوزارة طالبت بمخصصات مالية في الموازنة الجديدة ٢٠٢٠/٢٠٢١ بواقع ١٣٢ مليار جنيه، إلا أنه تم تخصيص ١٠٩ مليار جنيه فقط.





- الموازنة عليها ضغط شديد خصوصا واحنا داخلين على هم شديد بسبب فيروس كورونا".





- مصر هى الدولة الوحيدة في العالم التى يتم إجراء امتحانات فيها فى ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.





- أزمة انتشار فيروس كورونا كانت سببا فى تسارع وتيرة التطوير وإحداث طفرات بها





- الكتب الدراسية الخاصة بالصف الثالث الابتدائى فى المطبعة الآن





- الوزارة تعمل الآن على بناء المواد الدراسية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى



