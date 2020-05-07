بودربالة: محمد صلاح وحكيم زياش من أفضل لاعبي العالم.. فيديو

يرى عزيز بودربالة اللاعب المغربي السابق، أن النجم حكيم زياش يعد من أهم اللاعبين في أوروبا خلال العامين الماضيين، متوقعًا تألقه وانتقاله إلى ريال مدريد أو برشلونة خلال الموسمين المقبلين.





وقال بودربالة خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت،: كنا نتوقع أن مصر أو الجزائر أو المغرب سيصل أيًا منهم للأدوار النهائية في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.





وأضاف: ولكن مصر والمغرب ودعا البطولة مبكرًا، لأنهما لم يكونا على المستوى المطلوب.





وأتم متحدثًا عن محمد صلاح: يعد من الـ 10 الأفضل في العالم، وفخورون به لأنه ينتمي لدولة عربية مسلمة، وحسب ما سمعنا أنه ذو أخلاق عالية، ويشرف كل العرب.



