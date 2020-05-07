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رياضة

من الملعب.. عصام الحضرى يشارك متابعيه بصور جديدة له.. شاهد

الخميس 07/مايو/2020 - 09:33 ص
صدى البلد
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اسماء الحسيني
شارك عصام الحضرى حارس منتخب مصر السابق، صورا جديدة له أثناء تواجده في الملعب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وتلقى تفاعلا كبيرا من متابعيه، وجاءت أبرزه تعليقاتهم كالآتي:

أسطورة طول عمرك 

لن ننساك أبدًا 

افضل حارس في أفريقيا في التاريخ 

يذكر أن عصام الحضري ابتعد عن الملاعب، منذ أكثر من موسم ونصف.

وقد قال عصام الحضري في تصريحات لموقع البطولة المغربي: "الكرة المغربية شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة على صعيد المنتخب أو الأندية، والفضل يرجع إلى المسؤولين في اتحاد الكرة إدارة الأندية الذين يعملون بإستراتيجية هدفها تقدم الكرة المغربية".
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