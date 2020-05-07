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فن

أحمد شيبة وأمينة يطرحان كليب أغنية خليك في البيت ..فيديو

الخميس 07/مايو/2020 - 06:07 ص
كليب اغنية خليك فى
كليب اغنية خليك فى البيت
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أحمد إبراهيم
طرح المطرب الشعبي أحمد شيبة، والمطربة أمينة، كليب جديدا بعنوان "خليك في البيت" عبر قناتهما على يوتيوب.

الأغنية من كلمات الشاعر الغنائي شفيق كارما، وألحان تامر حجاج، توزيع وهندسة صوتية محمد صقر، وإخراج هيثم عنتر.

ويعد هذا الكليب بمثابة رسالة واضحة يقدمها أحمد شيبة وأمينة لمحبيهما وجمهورهما ليأكدوا ضرورة "الجلوس بالمنزل" من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا. 

ويظهر فى الكليب عدد من الفنانين ولعل أبرزهم أحمد بدير، وكمال أبورية، ومها أحمد، وأحمد ماهر.

وقدم الفنان أحمد شيبة في رمضان هذا العام تتر مسلسل الفتوة للنجم ياسر جلال ومن إخراج حسين المنباوي.
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