أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 7-5-2020

أسعار الذهب السعودى اليوم، الخميس 7-5-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 21" فى المملكة العربية السعودية نحو 178.38 ريال سعودي. ننشراليوم، الخميس 7-5-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 21" فى المملكة العربية السعودية نحو 178.38 ريال سعودي.





سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميًا سواء بالصعود أو الهبوط. ويتأثروفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميًا سواء بالصعود أو الهبوط.





أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال. وخلال السطور التالية نتعرف علىلجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.









أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (203.86 ريال سعودي) أي ما يعادل (54.25 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (186.87 ريال سعودي) أي ما يعادل (49.73 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (178.38 ريال سعودي) أي ما يعادل (47.47 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (152.90 ريال سعودي) أي ما يعادل (40.69 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (118.92 ريال سعودي) أي ما يعادل (31.65 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (101.93 ريال سعودي) أي ما يعادل (27.13 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,340 ريال سعودي) أي ما يعادل (1.687 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1.427 ريال سعودي) أي ما يعادل (379.79 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (203,858 ريال سعودي) أي ما يعادل (54,254 دولار أمريكي)



