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اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 7-5-2020

الخميس 07/مايو/2020 - 09:40 ص
الذهب في السعودية
الذهب في السعودية
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أحمد علام
ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم، الخميس 7-5-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 21" فى المملكة العربية السعودية نحو 178.38 ريال سعودي.

ويتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميًا سواء بالصعود أو الهبوط.

وخلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.


أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (203.86  ريال سعودي) أي ما يعادل (54.25 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (186.87  ريال سعودي) أي ما يعادل (49.73 دولار أمريكي)
 
 أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (178.38  ريال سعودي) أي ما يعادل (47.47 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (152.90  ريال سعودي) أي ما يعادل (40.69 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (118.92  ريال سعودي) أي ما يعادل (31.65 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (101.93  ريال سعودي) أي ما يعادل (27.13 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,340  ريال سعودي) أي ما يعادل (1.687 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1.427 ريال سعودي) أي ما يعادل (379.79 دولار أمريكي)

 أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (203,858  ريال سعودي) أي ما يعادل (54,254  دولار أمريكي)

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