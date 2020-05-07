ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تسرب للغاز بمصنع لمواد كيميائية في الهند إلى 9 قتلى

أفادت تقارير إعلامية في الهند ، اليوم الخميس ، بارتفاع حصيلة ضحايا حادث تسرب للغاز في مصنع لمواد كيميائية في جنوب شرق البلاد إلى 9 قتلى بينهم طفل.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أنه تم نقل أكثر من ألف شخص من المناطق المحيطة بموقع التسرب إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا جراء هذا الحادث الذي وقع بمدينة "فيشاخاباتنام" في ولاية "أندرا براديش".

بدوره، أعرب رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا الحادث، وذلك في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق أن الغاز تسرب من خزانين يزنان خمسة آلاف طن ولم يكونا يخضعان لمراقبة بسبب إجراءات العزل المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن المصنع الذي تشغله شركة "ال جي بوليمرز" يقع في إحدى ضواحي مدينة "فيشاخابتنام" المرفأ الصناعي في ولاية "أندرا براديش" .. ويبلغ عدد سكان المدينة حوالي خمسة ملايين نسمة.



