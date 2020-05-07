أخبار البلد: الحكومة تبحث الإجراءات الجديدة.. قصة مصابة كورونا الملقاة على الأرض.. وعبير صبري تثير الجدل

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات القليلة الماضية من صباح اليوم الخميس، عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة على جميع المستويات والدول، ونستعرضها من خلال التقرير التالي:





مواعيد الحظر الجديدة.. بدء اجتماع الحكومة عبر الفيديوكونفرانس لمناقشة تداعيات كورونا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة عدد من الملفات الأمنية والاجتماعية والصحية.

ويناقش الاجتماع آخر مستجدات فيروس كورونا، والموقف الحالي لمستشفيات العزل، من حيث التجهيزات، والإمكانات، والحالات الإيجابية التي تقدم لها سبل العلاج.. مزيد من التفاصيل هنا





الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة وأمطار خفيفة بعدة مناطق غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غدا الجمعة، ما بين مائل للحرارة وحار على القاهرة والوجه البحري، خلال ساعات النهار ويظل باردا خلال ساعات الليل، يصاحب ذلك أمطارا خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

ويكون الطقس لطيف نهارا على السواحل الشمالية بارد خلال ساعات الليل.. مزيد من التفاصيل هنا





قرارات مجلس الوزراء اليوم.. سيناريوهات متوقعة للتعامل مع كورونا في النصف الثاني من رمضان

ساعات قليلة تفصلنا عن قرارات مجلس الوزراء اليوم، الخميس، التي سيعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص التدابير الاحترازية الجديدة في مصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع حلول النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، وذلك من خلال اجتماع يحضره وزارء الحكومة.

قرارات مجلس الوزراء اليوم، المتوقع أن تخرج من اجتماع الحكومة المصرية.. مزيد من التفاصيل هنا





مطالبات بالتحقيق.. حقيقة إلقاء مصابة بفيروس كورونا على الأرض في مستشفى شبين القناطر

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك صورا لسيدة مصابة بفيروس كورونا، وملقاة بفناء مستشفى شبين القناطر بجوار سيارة الإسعاف مطالبين بسرعة التحقيق فى الواقعة، متهمين إدارة المستشفى بالإهمال وإصابة المريضة بالفيروس أثناء علاجها بالمستشفى.

وأكد الدكتور حسن منصور، مدير مستشفى شبين القناطر، أنه لا صحة لما تردد.. مزيد من التفاصيل هنا





مستشار الرئيس للصحة: أتابع بدقة مدى فاعلية العلاج ببلازما المتعافين من كورونا

أكد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، الدكتور محمد عوض تاج الدين، أنه يتابع بدقة مدى فاعلية العلاج ببلازما المتعافين من فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه عندما يصاب المريض بأي مرض تتكون أجسام مناعية في جسمه لمقاومة المرض وتساعد على شفائه وتكون موجودة في جسده لفترة طويلة.. مزيد من التفاصيل هنا





طلاب الصف الثاني الثانوي يدخلون على منصة الامتحان لأداء اللغة الأجنبية الثانية من المنازل

دخل منذ قليل طلاب الصف الثاني الثانوي في 14 محافظة على منصة الامتحان، لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية في الفترة الصباحية بشكل إلكتروني من المنازل.

حيث يتواجد الآن على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرًا طلاب.. مزيد من التفاصيل هنا





عبير صبري تثير الجدل: القبلات في السينما حرام

احتلت الفنانة عبير صبري، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تصريحاتها الجريئة في برنامج "شيخ الحارة" مع إيناس الدغيدي.



وأكدت الفنانة عبير صبري، أنها لم تر نفسها ممثلة إغراء، ولكنها جميلة.. مزيد من التفاصيل هنا





عواقبه كارثية.. رئيس الصحة العالمية يحذر دول العالم من الاستعجال في رفع الإغلاق

حذر رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من أن الدول التي ترفع قيود حرية الحركة وإغلاق المحلات تخضع نفسها تحت خطر انتشار فيروس كورونا، مطالبا الحكومات حول العالم بالتأني وعدم الاستعجال تجنبا لفرضها من جديد ولكن بصورة أقسى.



وقال المدير العام في مؤتمر صحفي في جنيف حول فيروسات كورونا.. مزيد من التفاصيل هنا



