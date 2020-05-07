AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عبير صبري تثير الجدل: القبلات في السينما حرام

الخميس 07/مايو/2020 - 11:15 ص
عبير صبري
عبير صبري
Advertisements
آيه عاطف
احتلت الفنانة عبير صبري، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تصريحاتها الجريئة في برنامج "شيخ الحارة" مع إيناس الدغيدي. 
وأكدت الفنانة عبير صبري، أنها لم تر نفسها ممثلة إغراء، ولكنها جميلة وتستخدم جمالها في أدوارها، معلقة: "لم أتبرأ من أي دور قمت بعمله". 

وأضافت " صبري" خلال لقائها ببرنامج " شيخ الحارة" عبر فضائية " القاهرة والناس" ، أنها تفضل الحب عن الأموال لذا فعندما أرادت أن تختار زوجًا إما أن يكون رجلا غنيا أو رجلا رومانسيًا، اختارت الرومانسي، ولكن زوجها حاليا يجمع بين الاثنين.

بينما أشارت الفنانة عبير صبري، إلى أنها طوال حياتها لم تُجر أي عمليات شد أو تجميل، موضحة: "أنا شكلي كدة طول حياتي".

وأضافت صبري، خلال لقائها ببرنامج "شيخ الحارة"، إذا قمت بأي عمليات تجميل؛ ليست عيبا"، مشيرة إلى أن شعرها الآن كما كان منذ 20 سنة.

كما أشارت إلى أن القبلات في الأدوار السينمائية حرام، وعلى الرغم من ذلك، قامت بها مرتين، بضغط من المخرج، فأنا أرفض أدوار القبلات الآن، وبعد زواجي أصبح حرامًا وممنوعًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سهير رمزي: ياسمين صبري فيها حاجات كتير مني.. فيديو

فنان شهير ضربها بالكوباية وسر بكائها.. تصريحات جريئة لـ فريدة سيف النصر

عبير صبري: فيها إيه لما أبوس جوزي قدام الناس..فيديو

عبير صبري: القبلات في السينما حرام.. ولم أُجر عمليات تجميل طوال حياتي.. فيديو

ترشيحاتنا

أنا كرهت نفسي.. أحمد زاهر يعلق على دوره فى مسلسل البرنس| شاهد

نجيب ساويرس: سعر النفط سيتجاوز الـ100 دولار ووجهة نظر ترامب صحيحة

مطالبات بالتحقيق.. حقيقة إلقاء مصابة بفيروس كورونا على الأرض في مستشفى شبين القناطر

حميد أحداد يحسم مستقبله مع الزمالك

رسائل فُهمت بالخطأ.. ما هي الأهداف الحقيقية التي أراد أن يبثها إعلان مدينتي.. فيديو

كورونا شرس.. مستشار الرئيس للصحة: علينا التعايش مع الفيروس وهو موجود منذ 2003.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا يتحول إلى سلالة اكثر عدوى في جميع انحاء العالم

تقنية الخرائط.. شاهد أماكن الازدحام الصباحية في القاهرة والجيزة

قصة مدفع رمضان الشامخ على قمة قلعة صلاح الدين الأيوبي.. صور