عبير صبري تثير الجدل: القبلات في السينما حرام

، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تصريحاتها الجريئة في برنامج "شيخ الحارة" مع إيناس الدغيدي.

وأكدت الفنانة عبير صبري، أنها لم تر نفسها ممثلة إغراء، ولكنها جميلة وتستخدم جمالها في أدوارها، معلقة: "لم أتبرأ من أي دور قمت بعمله".





وأضافت " صبري" خلال لقائها ببرنامج " شيخ الحارة" عبر فضائية " القاهرة والناس" ، أنها تفضل الحب عن الأموال لذا فعندما أرادت أن تختار زوجًا إما أن يكون رجلا غنيا أو رجلا رومانسيًا، اختارت الرومانسي، ولكن زوجها حاليا يجمع بين الاثنين.