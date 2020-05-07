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رياضة

حال مغادرة مانشستر سيتي.. دي بروين يحدد وجهته المقبلة

الخميس 07/مايو/2020 - 12:50 م
كيفين دي بروين
كيفين دي بروين
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محمد السعيد
حدد البلجيكي كيفين دي بروين، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وجهته المقبلة، حال رحيله عن السماوي.

وذكرت صحيفة " ديفينسا سينترال" الإسبانية، أن كيفين دي بروين يفضل الانضمام إلى ريال مدريد، حال رحيله عن مانشستر سيتي، بسبب تواجد زين الدين زيدان، مثله الأعلى، على رأس القيادة الفنية للميرنجي، بجانب وجود مواطنيه تيبو كورتوا وإيدين هازارد في الريال أيضا.

وأضافت الصحيفة، أن دي بروين يستحوذ على اهتمام برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان، لضمه خلال الصيف المقبل.

وكانت تقارير صحفية، أشارت خلال الأيام الماضية، إلى إمكانية رحيل دي بروين على مانشستر سيتي، حال عدم  رفع عقوبة حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في دوري أبطال اوروبا لمدة موسيمن، من قبل اليويفا، لاختراقه قواعد اللاعب النظيف.

وشارك كيفين دي بروين مع مانشستر سيتي في 26 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، صنع خلالهما 16 هدفا، وسجل 8 آخرين.
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