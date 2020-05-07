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شاهد.. على جمعة يؤكد أهمية نشر العطاء والتقارب الاجتماعى فى عصر نفتقد فيه الحب

الخميس 07/مايو/2020 - 12:53 م
الدكتور على جمعة،
الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية الأسبق
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية الأسبق: إن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أكد تعميق العلاقات الاجتماعية، مشيرا إلى أنه جعل فى تعميقها أساليب يمكن أن نتخذها ونتعود عليها.

وأضاف "جمعة" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة "الأولى"، أنه من ضمن توجيهات النبى محمد لتعميق العلاقات الاجتماعية فى قوله: "تهادوا تحابوا"، موضحا أن الهدية هى علامة من علامات الحب ودافع لإنشاء هذا الحب.

وأفاد أن الحب عندما كان عطاء، كانت الهدية نوع من أنواعه وسببا للحب، لافتا إلى الإمام البخارى أخرجه فى الأدب المفرط، حيث إن النبي محمد يعلمنا الأداب، مضيفا أن الهدية كانت يهديها المسلم للمسلمين ولغير المسلمين.

وتابع أن النبي محمد وهب على سبيل الهدية ثوبا من الحرير لسيدنا عمر، حيث إن النبي لم يكن يحب أن الرجال ترتدى الحرير، فوجد عمر يلبسه، فقال النبي: "ما هذا يا عمر، أتلبس الحرير"، فرد عليه: "يا رسول الله لقد أهديتنى إياها"، ورد عليه أنه أهداه إياه ليس لارتدائه، بل لإعطائه لأخ له غير مسلم.

وأوضح أن العطاء يؤدى إلى التعاطف والحب، متابعا أن الناس أولى على نشر هذا العطاء فى عصر قد افتقد فيه الحب بكل معانيه، لذلك ينبغى على الإنسان أن يتخذ الهدية كوسيلة للتقارب الاجتماعى.

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