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أخبار العالم

السفارة السعودية بماليزيا تنهي إجراءات عودة العالقين بكوالمبور

الخميس 07/مايو/2020 - 12:22 م
علم السعودية
علم السعودية
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عبدالله قدري
أنهت سفارة خادم الحرمين الشريفين في ماليزيا اليوم، الخميس، إجراءات عودة الراغبين في الرجوع إلى المملكة العربية السعودية.

وذكر حساب الملحقية الثقافية السعودية بماليزيا على "تويتر"، أنه يجري الآن نقل المسافرين من الفندق إلى مطار كوالالمبور الدولي.

جاء ذلك عملا بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده لإعادة المواطنين الموجودين خارج المملكة؛ إذ تسببب تعليق الرحلات مؤخرًا في منع وصولهم إلى المملكة، ضمن إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، وبذلت الممكلة جهودا واسعة في  تسيير رحلات مخصصة لعودة العالقين من الخارج إلى الوطن.

وسجلت المملكة العربية السعودية أمس، الأربعاء، ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، إذ بلغ معدل الإصابات 1687 حالة.

وبهذا الرقم وصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 31938 شخصا، 27% من السعوديين و73% من غير السعوديين، حسب تصريحات محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية.


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