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محافظات

بعد إصابة شخص بكورونا.. ماذا يحدث في قرية الحليفة بالتل الكبير.. صور

الخميس 07/مايو/2020 - 12:32 م
تنظيف القرية
تنظيف القرية
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انجي هيبة
قاد المحاسب سعد بغدادي رئيس مركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الاسماعيلية، حملة تعقيم وتطهير لقرية أبو حليفة بعد ظهور حالة إيجابية لسيدة قامت بالولادة في أحد العيادات الطبية في محافظة الشرقية.  

وقام سعد بغدادي باستدعاء الأطقم الطبية برئاسة الدكتور سيد عبد الهادي مدير الادارة الصحية بالتل الكبير وتم عزل السيدة ونقلها لمستشفي العزل بأبو خليفة مع تعقيم القرية ومنازلها وتم تعقيم القطاع البحري وقرية الشنواني .  

شارك في التطهير والتعقيم رأفت محروس رئيس قرية أبو عاشور واحمد الليثي مدير ادارة المتابعة الميدانية والتفتيش بالمركز والمدينة ومحمد عبد العزيز رئيس قسم تحسين البيئة ورضا عبد الغني كبير مشرفي تحسين البيئة.  

وأكد رئيس المركز والمدينة أنه يتم تعقيم القري بشكل يومي ويتم زيادة عمليات التعقيم والتطهير الي مرة إضافية صباحا بالاضافة للتعقيم المسائي ويتم تنفيذ تعليمات المحافظ بكل دقة لمجابهة فايروس كورونا المستجد .  

من جانبه قام فريق طبي من الطب الوقائي بالاسماعيلية، بتفقد مكان الإصابة ، لرصد حالات الاشتباه. وتستقبل مستشفي ابو خليفة للعزل الطبي، المصابين من محافظة الاسماعيلية والمحافظات المجاورة.
بعد إصابة شخص بكورونا.. ماذا يحدث في قرية الحليفة بالتل الكبير.. صور
بعد إصابة شخص بكورونا.. ماذا يحدث في قرية الحليفة بالتل الكبير.. صور
بعد إصابة شخص بكورونا.. ماذا يحدث في قرية الحليفة بالتل الكبير.. صور
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