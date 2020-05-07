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ديني

الضويني رئيسا لأكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ

الخميس 07/مايو/2020 - 12:54 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
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محمد شحتة
قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، تكليف الدكتور محمد الضويني، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، برئاسة أكاديمية الأزهر الشريف لتأهيل وتدريب الأئمة والدعاة والوعاظ وباحثي وأمناء الفتوى، وذلك لمدة عام قابل للتجديد، وذلك بالإضافة إلى عمله.

وكان شيخ الأزهر، قد قرر ندب الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، للعمل أمينا عاما لهيئة كبار العلماء، وذلك لمدة عام قابلة للتجديد.

كما كان قد قرر ، ندب الأستاذ الدكتور عطا عبد العاطي محمد محمد السنباطي، العميد السابق لكلية الدراسات العليا وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، للعمل رئيسا لأكاديمية الأزهر لتدريب وتأهيل الأئمة والدعاة والوعاظ وباحثي وأمناء الفتوى، وذلك لمدة عام قابلة للتجديد، وتم تكليف الضويني بدلا منه. 

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