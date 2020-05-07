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أخبار العالم

إيران.. إصابات كورونا ترتفع مجددا وتتخطى الـ 103 آلاف حالة

الخميس 07/مايو/2020 - 12:53 م
إصابات كورونا ترتفع
إصابات كورونا ترتفع مجددا في ايران
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت إيران، اليوم الخميس، تسجيل 68 حالة وفاة جديدة و1485 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية إن إجمالي عدد الحالات المصابة بكورونا قد وصل إلى إلى 103135 حالة بعد تسجيل 1485 حالة جديدة.

كما أشارت الصحة الإيرانية إلى تسجيل 68 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 6486.

وأوضحت الوزارة أن 2728 مصابًا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة، فيما ارتفع عدد المتعافين من الإصابة إلى 82744 حالة شفاء.

وفي الوقت الذي لا يزال فيه عداد الوباء في طهران يتضخم، اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، أن ارتفاع أعداد المصابين بـ "كورونا" في البلاد، يمكن أن يكون خبرًا جيدًا نظرًا لازدياد أجهزة الكشف عن الفيروس لدينا وتوسيع مختبراتنا ممّا مكّننا من اكتشاف المزيد من المصابين، وبخاصة الذين لا تظهر عليهم الأعراض، وهم غالبًا لا يراجعون المشافي".

ولفت روحاني إلى أن القضاء على فيروس "كورونا" غير ممكن على الأمد القصير، وأضاف: "الفيروس لا يزال متفشيا في إيران ولا يمكن القضاء عليه خلال فترة وجيزة لأننا لا نمتلك اللقاح أو الدواء"، مشيرا إلى أن على المواطنين مراعاة الإرشادات الصحية.

وقد حذرت السلطات الإيرانية، أمس الأربعاء، إلى "اتجاه تصاعدي" لتفشي فيروس كورونا المستجد بالبلاد مع إعلانها تسجيل 1680 إصابة جديدة.
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