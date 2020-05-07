الرئيس السوري يؤجل انتخابات مجلس الشعب حتى 19 يوليو 2020

اعلن الرئيس السوري بشار الأسد، تأجيل الانتخابات التشريعية في البلاد، إلى 19 يوليو المقبل، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية من أجل التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.



