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أخبار العالم

الرئيس السوري يؤجل انتخابات مجلس الشعب حتى 19 يوليو 2020

الخميس 07/مايو/2020 - 02:09 م
صدى البلد
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أ ش أ
اعلن الرئيس السوري بشار الأسد، تأجيل الانتخابات التشريعية في البلاد، إلى 19 يوليو المقبل، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية من أجل التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وذكرت رئاسة الجمهورية السورية على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" : "إنه ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للتصدي لفيروس كورونا، فقد أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 121 للعام 2020، القاضي بتأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث المحددة بموجب المرسوم رقم 86 لعام 2020 بتاريخ 20 مايو 2020، إلى يوم الأحد الموافق لـ 19 يوليو 2020".
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