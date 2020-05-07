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مدبولي: مصر لها تجربة مميزة في إدارة فيروس كورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 02:01 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر كان لها تجربة مميزة في إدارة فيروس كورونا، مؤكدا أن الدولة حريصة على مصلحة المواطن وضمان عدم تأثر الإقتصاد.

وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي بشأن مستجدات الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، أن الحكومة كانت حريصة علي تحقيق التوازن بين الحفاظ على المواطن ونفس الوقت استمرار عجلة الاقتصاد.

وناقش اجتماع مجلس الوزراء، آخر مستجدات فيروس كورونا، والموقف الحالي لمستشفيات العزل، من حيث التجهيزات، والإمكانات، والحالات الايجابية التي تقدم لها سبل العلاج، وأيضا تطبيق القرارات والتدابير الاحترازية في مصر بشأن الفيروس المستجد.

كما ناقش الاجتماع الملامح الرئيسية لخطة الدولة لإجراء امتحانات شهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وبحث أيضا الموقف التنفيذي في عدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها في المحافظات ونسبة التنفيذ في كل مشروع.

وكان رئيس الوزراء أعلن في 23 أبريل الماضي تخفيف الحظر ليبدأ من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي، اعتبارا من  الجمعة 24 إبريل، مع السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يوما الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء، لفتح المجال أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم الأساسية، مع الاستمرار في تخفيض أعداد العاملين في أجهزة الدولة وشركات قطاع العام والاعمال لمدة اسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق.
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