مدبولي: مصر لها تجربة مميزة في إدارة فيروس كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر كان لها تجربة مميزة في إدارة فيروس كورونا، مؤكدا أن الدولة حريصة على مصلحة المواطن وضمان عدم تأثر الإقتصاد.





وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي بشأن مستجدات الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، أن الحكومة كانت حريصة علي تحقيق التوازن بين الحفاظ على المواطن ونفس الوقت استمرار عجلة الاقتصاد.



