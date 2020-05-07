وكيل صحة القليوبية يتابع إجراءات العزل المنزلى لفيروس كورونا فى بهادة.. صور

قام الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بالمرور على حالات العزل المنزلى بقرية بهادة التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية بعد حصر المخالطين للحالات الإيجابية وعزلهم داخل منازلهم بعد التأكد من عدم وجود أعراض إصابة عليهم طبقا للمعايير التى حددتها وزارة الصحة المصرية.





وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية فى بيان لها أن زيارة وكيل الوزارة تأتى للاطمئنان على المواطنين من حيث صحتهم والإجراءات المنفذة من وسائل مكافحة العدوى، مشيرة إلى أنه تم تطهير وتعقيم المنازل من خلال فرق مكافحة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة.

وأشارت المديرية إلى أن فرق الطب الوقائى قامت بشرح إجراءات العزل المنزلى وكيفية وقاية وحماية الأشخاص أنفسهم من عدوى الإصابة بفيروس كوفيد 19.





كما توجه وكيل وزارة الصحة بالمرور على مصنع الزجاج بالخصوص، وذلك للتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين من هذا الفيروس المستجد.





من ناحية أخرى شن فريق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالقليوبية حملة مكبرة للمرور على إحدى ثلاجات المواد الغذائية بمدينة طوخ، وأسفرت عن ضبط 315 كليوجرام زبدة جاموسي وبقري غير محتفظة بخواصها الطبيعية وتم سحب عينات منها واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.





كما تبين من تحليل الكميات المضبوطه أنها مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي كما تبين عدم استيفاء المكان غير للاشتراطات الصحية.