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رياضة

عبد الظاهر السقا: إنهاء أزمة موكورو وتصالحنا مع إدارة الهلال السودانى

الخميس 07/مايو/2020 - 03:26 م
المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
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عبدالله هشام
أكد عبدالظاهر السقا المدير الرياضي بنادي المصري البورسعيدي توصل إدارة النادي لاتفاق مع الهلال السودانى بعد أزمة التعاقد مع اللاعب الإيفواري شيخ موكورو. 

وأضاف عبدالظاهر في تصريحات إذاعية: "تصالحنا مع إدارة الهلال السودانى واللاعب الإيفواري ونسير بخطوات ثابتة نحو رفع الإيقاف من الاتحاد الدولى وكل الأمور تشير إلى نجاحنا في ذلك.

وأكمل: "تصالحنا مع اللاعب لانه هو الأزمة الأساسية وسددنا المستحقات للنادي السوداني وكل الأمور تسير بشكل جيد ونأمل أن تحكم لنا المحكمة الرياضية وتصالحنا مع الهلال السودانى وحاولنا إيقاف الحكم وسددنا للنادي مستحقات الشيخ موكورو".

وأوضح: "نحاول عمل محكمة أون لاين لرفع عقوبة الحظر خلال فترة القيد القادمة لدعم الفريق بصفقات جديدة لتحسين مستوى الفريق.
 
وخاتتم السقا تصريحاته: "محمود وادي لا يمتلك عروض رسمية  ولم نتحدث بخصوص رحيل اللاعبين خصوصا الفترة المقبلة وذلك بسبب الحظر المفروض علينا ولن نخسر لاعب دون ايجاد بديل". 
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