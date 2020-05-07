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محافظات

للوقاية من كورونا.. رش وتطهير مستشفى وإسعاف واحة سيوة.. صور

الخميس 07/مايو/2020 - 03:38 م
رش وتطهير مستشفي
رش وتطهير مستشفي واسعاف واحة سيوة
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ايمن محمود
أكد اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي رئيس مركز ومدينة سيوة، أنه تم صباح اليوم الخميس شن حملة مكبرة لرش الشوارع والأرصفة وواجهات المحلات بمناطق ( ابوصحرا - شارع أنور السادات - رمل المستشفى - الرمل - مدخل ميدان السوق - شارع سمير بلال ).

وأضاف أنه تم رش وتطهير المباني (مستشفى سيوة المركزي - الإدارة الصحية - نقطة إسعاف سيوة ) تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح. 

وأشار إلى انه تم بالتوازى رفع القمامة بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمناطق ( رمل المستشفى - مدخل ميدان السوق - محيط مستشفى سيوة المركزي - شارع سمير بلال ) وذلك باستخدام معدات وسيارات وعمال النظافة بمجلس مدينة سيوة.

كما قام مجلس مدينة النجيلة برئاسة  ممدوح انور  رئيس مدينة النجيلة  بشن حملة نظافة بالشوارع  الرئيسية والفرعية  مع استمرار اعمال التعقيم بالشوارع.
للوقاية من كورونا.. رش وتطهير مستشفى وإسعاف واحة سيوة.. صور
للوقاية من كورونا.. رش وتطهير مستشفى وإسعاف واحة سيوة.. صور
للوقاية من كورونا.. رش وتطهير مستشفى وإسعاف واحة سيوة.. صور
للوقاية من كورونا.. رش وتطهير مستشفى وإسعاف واحة سيوة.. صور
للوقاية من كورونا.. رش وتطهير مستشفى وإسعاف واحة سيوة.. صور
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