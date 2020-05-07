AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن.. زواج غادة عبد الرازق من مدير تصوير مسلسلها سلطانة المعز.. وإصابة مادونا بفيروس كورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 03:39 م
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
Advertisements
شروق ابراهيم
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالى:

كشفت النجمة العالمية مادونا لجمهورها حول العالم عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد قبل أسابيع دون الإعلان عن تاريخ فترة مرضها.

أكدت الفنانة غادة عبد الرازق، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، زواجها من مدير التصوير هيثم زنتيا، بعد انتشار صورة لهما من كواليس تصوير مسلسل "سلطانة المعز" تشير إلى زواجهما.

كشف مسلسل "فرصة تانية" للفنانة ياسمين صبري، فبركة برنامج "خلي بالك من فيفي" الذي تقدمه الفنانة فيفي عبده، وذلك بسبب "الفيلا" التي يتم التصوير بها.


أديل بعد تصدرها التريند.. 5 تصريحات صادمة عن الزواج والإنجاب
حبست النجمة العالمية أديل الأنفاس بأحدث ظهور لها خلال الاحتفال بعيد ميلادها بـ لوك جديد بدت فيه نحيفة بعد خسارتها أكثر من 30 كيلو على مدار الأشهر الماضية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غادة عبد الرازق تنشر بوستر مسلسلها الجديد في رمضان المقبل

نجوم الفن يهنئون غادة عبد الرازق على مسلسها الجديد "سلطانة المعز"

غادة عبد الرازق: أعشق تجسيد الشخصيات القوية عشان أجيب حق المرأة.. فيديو

غادة عبد الرازق لـ صدى البلد: دور المرأة القوية في الدراما "بقى لعبتي"

مسلسل فرصة تانية لـ ياسمين صبري يكشف فبركة برنامج خلي بالك من فيفي.. تفاصيل

غادة عبد الرازق تؤكد لـ صدى البلد زواجها من مدير تصوير مسلسلها سلطانة المعز

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة.. الزمالك يوجه صدمة لـ كهربا والأهلي.. نجم الأبيض يفضح رامز جلال.. النني يقرب رمضان صبحي من بشكتاش

رئيس الوزراء يعلن تفاصيل زيادة الرواتب والمعاشات في العام المالي الجديد

شريف إكرامى يطيح بـ أحمد الشناوى خارج بيراميدز

الزواج قبل رمضان.. عادة توجد فى ثلاث دول أفريقية

مصرع طبيبين وإصابة ثالث سقطوا من نافذة مستشفى بسبب كورونا في روسيا

رحاب الجمل في حوار لـ صدى البلد: بكيت بسبب علقة محمد رمضان في البرنس.. شخصية عبير موجودة في كل عيلة.. والناس شتمتني على السوشيال ميديا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة جدتهن.. شاهد ابنتا عمرو دياب في أحدث ظهور على السوشيال ميديا

الزواج قبل رمضان.. عادة توجد فى ثلاث دول أفريقية

بي إم دبليو تضطر لإلغاء إنتاج سيارتها الخارقة المنتظرة Vision M Next