أخبار الفن.. زواج غادة عبد الرازق من مدير تصوير مسلسلها سلطانة المعز.. وإصابة مادونا بفيروس كورونا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالى:







كشفت النجمة العالمية مادونا لجمهورها حول العالم عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد قبل أسابيع دون الإعلان عن تاريخ فترة مرضها.





أكدت الفنانة غادة عبد الرازق، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، زواجها من مدير التصوير هيثم زنتيا، بعد انتشار صورة لهما من كواليس تصوير مسلسل "سلطانة المعز" تشير إلى زواجهما.





كشف مسلسل "فرصة تانية" للفنانة ياسمين صبري، فبركة برنامج "خلي بالك من فيفي" الذي تقدمه الفنانة فيفي عبده، وذلك بسبب "الفيلا" التي يتم التصوير بها.









أديل بعد تصدرها التريند.. 5 تصريحات صادمة عن الزواج والإنجاب