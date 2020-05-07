البنك المركزي:4.2 تريليون جنيه حجم السيولة المحلية في فبراير الماضي

ارتفعت جملة السيولة المحلية للبنوك بنهاية فبراير الماضي إلي 4.2 تريليون جنيه مقابل 4.14 تريليون جنيه في يناير السابق له بفارق 60 مليار جنيه، ومقارنة بـ 4.11 تريليون جنيه في ديسمبر 2019 بفارق 90 مليار جنيه.





وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم المعروض النقدي بلغ 1.004 تريليون جنيه في فبراير الماضي مقابل 987.3 مليار جنيه في يناير السابق ومقارنة بـ 968.5 مليار جنيه في ديمسبر 2019.





وبلغ حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي نحو 521.323 مليار جنيه مقابل 515.814 مليار جنيه في يناير 2020 وقمرارنة بـ507.12 مليار جنيه في ديسمبر 2019.





وسجلت الودائع الجارية بالعملة المحلية نحو 482.84 مليار جنيه مقابل 471.5 مليار جنيه في يناير 2020 ومقارنة بـ 461.341 مليار جنيه في ديسمبر السابق.





ووصلت الأصول الأجنبية نحو 380.1 مليار جنيه في فبراير الماضي مقابل 376.7 مليار جنيه في يناير 2020 ومقارنة بـ347.823 مليار جنيه في ديسبر من العام الماضي.