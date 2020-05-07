خالد الجندى يطالب بتوجيه تهمة القتل لمخالفى إجراءات مواجهة كورونا.. فيديو

طالب الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بعقوبات صارمة على من يخالف قرارات الحكومة فى مواجهة أزمة فيروس كورونا، مضيفا: "اللى يعمل تجمعات يوجه له قضية قتل".





قال الشيخ خالد الجندى ، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله أعطانا طوق نجاة فى كتابه العزيز، من أزمة فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه لو اعتبرنا أن كورونا عذاب أو عقوبة من الله، يمكن تغيرها، بالتوبة والتضرع إلى الله.





وأضاف «الجندى»، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: «قوم يونس أول لما علموا أن عذاب ربنا نازل عليهم، أخذوا يتوبون ويسجدون ويتضرعون إلى الله، مفيش وقت للدلع، لازم تتوب إلى الله».





واستشهد بقول الله تعالى: «فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ».

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "الناس المسؤولة عن القوانين عدلوا القوانين، كش كل واحد عاوز يشرب زجاجة بيبسى يجمع أصحابه، ويعرض حياتنا للغاية، لا لازم يتحاسبوا بتهمة القتل".